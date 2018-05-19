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Корабль «Ураган» вышел на Ладогу с ракетами
News.ru
1 час назад
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На Ладожском озере приступили к тестированию малого ракетного корабля «Ураган». Предстоит проверить работу систем навигации и вооружений.
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