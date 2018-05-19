На Ладоге начались испытания малого ракетного корабля «Ураган»

Малый ракетный корабль «Ураган» приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера.

Будет произведена комплексная проверка всех систем корабля нового поколения — двигательных установок, систем связи, навигации, радиотехнического вооружения, палубного оборудования. Ожидается, что ракетный корабль будет принят в состав ВМФ России этим летом.

По данным Минобороны, подобные малые ракетные корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость хода свыше 30 узлов (около 55,5 км/ч). Корабль сможет выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль (примерно 5,5 тыс. км).