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На Ладоге начались испытания малого ракетного корабля «Ураган»
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На Ладоге начались испытания малого ракетного корабля «Ураган» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Малый ракетный корабль «Ураган» приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера.
Будет произведена комплексная проверка всех систем корабля нового поколения — двигательных установок, систем связи, навигации, радиотехнического вооружения, палубного оборудования. Ожидается, что ракетный корабль будет принят в состав ВМФ России этим летом.
По данным Минобороны, подобные малые ракетные корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость хода свыше 30 узлов (около 55,5 км/ч). Корабль сможет выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль (примерно 5,5 тыс. км).
Планируется, что серия из шести малых ракетных кораблей поступит на вооружение надводных сил Балтийского флота в период до 2021 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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