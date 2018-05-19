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Не менее 30 школьников пострадали в ДТП в Японии
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Не менее 30 школьников пострадали в ДТП в Японии 

Российская Газета 3 часа назад
Автобус, перевозивший школьников, перевернулся в японском поселке Оирасе (префектура Аомори). Об этом информирует ТАСС.
В результате случившегося около 30 детей получили ранения. Они были госпитализированы.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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