Не менее 30 школьников пострадали в ДТП в Японии

Автобус, перевозивший школьников, перевернулся в японском поселке Оирасе ( префектура Аомори ). Об этом информирует ТАСС В результате случившегося около 30 детей получили ранения. Они были госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.