Глава МО Грузии и генерал США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

По сообщению администрации оборонного ведомства , стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны. По словам Л. Изория, сотрудничество между Грузией и США выходит на новый этап, как на глобальном уровне, так и в сфере обороны.

Стороны также подчеркнули важность проведения совместных военных учений. Было отмечено, что многонациональные учения «Agile Spirit» /Проворный дух/, и «Noble Partner» /Достойный партнер/ также пройдут в этом году в Грузии при поддержке Европейского командования. —0—