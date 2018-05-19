Глава МО Грузии и генерал США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны 

Тбилиси, 18 мая /Синьхуа/ — Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня встретился с действующим командующим Европейского командования ВС США, Верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти.
По сообщению администрации оборонного ведомства, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны. По словам Л. Изория, сотрудничество между Грузией и США выходит на новый этап, как на глобальном уровне, так и в сфере обороны.
Стороны также подчеркнули важность проведения совместных военных учений. Было отмечено, что многонациональные учения «Agile Spirit» /Проворный дух/, и «Noble Partner» /Достойный партнер/ также пройдут в этом году в Грузии при поддержке Европейского командования. —0—