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США и Мексика обсудили рост числа заявок на предоставление убежища
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США и Мексика обсудили рост числа заявок на предоставление убежища 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Официальные лица США и Мексики обсудили рост числа заявок на предоставление убежища, сообщило министерство внутренней безопасности.
Во встречах, которые прошли в четверг и пятницу, участвовали МВБ США, госдепартамент, министерства внутренних дел и иностранных дел Мексики.
" (Обсуждался — ред.) значительный рост числа заявлений на убежище, с которым обе страны столкнулись в последнее время, а также юридические и политические рамки политики обеих стран в области иммиграции и прогресс по совместным инициативам", — говорится в сообщении американского министерства.
Стороны договорились продолжить совещание на уровне технических экспертов 22 мая.
Между Вашингтоном и Мехико сохраняется напряженность по вопросам миграции, которую подогревает обещание президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.
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