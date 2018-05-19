США расширили санкции против Венесуэлы 

Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы, сообщает минфин США.
Санкции введены против четырех венесуэльских граждан и трех связанных с ними организаций, передает RT.
В санкционном списке значатся бывший председатель парламента Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, его брат Хосе Дэвид Кабельо и зять Марлени Хосефин Контрерас, пишет «Комсомольская правда».
Также в список ключен Рафаэль Альфредо Сарриа, передает ТАСС.
Попавшие под санкции организации, как сказано в сообщении ведомства, зарегистрированы в городе Бока-Ратон в штате Флорида.