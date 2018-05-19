США расширили санкции против Венесуэлы

Санкции введены против четырех венесуэльских граждан и трех связанных с ними организаций, передает RT.

В санкционном списке значатся бывший председатель парламента Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, его брат Хосе Дэвид Кабельо и зять Марлени Хосефин Контрерас, пишет « Комсомольская правда ».

Также в список ключен Рафаэль Альфредо Сарриа, передает ТАСС