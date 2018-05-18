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На борту рухнувшего Boeing 737 разыскивают американцев
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На борту рухнувшего Boeing 737 разыскивают американцев 

News.ru 24 минуты назад
Госдеп пытается выяснить, были ли граждане США на борту пассажирского самолёта Boeing 737, потерпевшего крушение на Кубе.
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