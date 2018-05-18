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Китай представит свои вооружения на выставке в Казахстане
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Китай представит свои вооружения на выставке в Казахстане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 18 мая /Синьхуа/ — Семь китайских компаний по торговле вооружениями представят свою лучшую продукцию на международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая пройдет в Казахстане 23-26 мая.
Как сообщили в Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности КНР, в экспозиции будут представлены наземные, воздушные и морские виды вооружений, в том числе зенитный ракетный комплекс средней дальности FM-3000, разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Илун», радар JY-27A «SKYWATCH-V» и зенитный ракетный комплекс средней дальности LY-80.
В работе выставки примут участие свыше 400 компаний из 55 стран и районов мира. —0—
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