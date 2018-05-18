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Москва и Каракас не обсуждают новые военные контракты, заявил посол России
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Москва и Каракас не обсуждают новые военные контракты, заявил посол России 

РИА Новости 40 минут назад
КАРАКАС, 18 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия и Венесуэла сейчас не ведут переговоров о новых контрактах в части поставок вооружений, сообщил в пятницу РИА Новости российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
"Сейчас никаких переговоров о новых поставках вооружений не ведется. Выполняются те договоренности, которые у нас есть, мы поддерживаем состояние поставленной военной техники, но новых проектов пока нет", — сказал Заемский.
По его словам, также нет переговоров о предоставлении Венесуэле нового кредита на вооружения. «Предыдущий кредит пока не выплачен, он был реструктурирован, выплаты будут осуществлены в течение нескольких лет», — отметил дипломат.
Заемский сообщил также, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должен заработать в конце следующего года. «В конечном счете российская сторона определилась с новым генподрядчиком, он вышел на площадку, там идут работы. Надеюсь, что планы будут выполнены. Введение завода в строй — конец 2019 года», — сказал посол.
Венесуэла станет первой страной в мире, кроме России, где будет организовано лицензионное производство автоматов Калашникова с соблюдением всех норм. На нем будут производить автоматы АК-103 и патроны к ним. Автомат АК-103 представляет собой экспортную версию АК-74М под 7,62-мм патрон советского образца.
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