Путин призвал разработчиков оружия сконцентрироваться на внедрении искусственного интеллекта

Разработчики российского вооружения и военной техники должны уделять приоритетное внимание внедрению искусственного интеллекта и робототехники, заявил президент России Владимир Путин

«Сегодня в военном деле, как и везде, мы видим акцент на внедрении искусственного интеллекта и робототехники. Этим направлениям наши специалисты должны уделять приоритетное внимание», — сказал Путин на военном совещании в Сочи

«При этом, выходя на разработку и выпуск новых поколений техники, важно сохранить традиционные преимущества российского оружия: имею в виду его надёжность и эффективность, простоту в эксплуатации», — добавил президент.