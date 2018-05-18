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Путин призвал разработчиков оружия сконцентрироваться на внедрении искусственного интеллекта
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Путин призвал разработчиков оружия сконцентрироваться на внедрении искусственного интеллекта 

Rambler News Service 43 минуты назад
Разработчики российского вооружения и военной техники должны уделять приоритетное внимание внедрению искусственного интеллекта и робототехники, заявил президент России Владимир Путин.
«Сегодня в военном деле, как и везде, мы видим акцент на внедрении искусственного интеллекта и робототехники. Этим направлениям наши специалисты должны уделять приоритетное внимание», — сказал Путин на военном совещании в Сочи.
«При этом, выходя на разработку и выпуск новых поколений техники, важно сохранить традиционные преимущества российского оружия: имею в виду его надёжность и эффективность, простоту в эксплуатации», — добавил президент.
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