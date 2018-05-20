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Британские ученые научились выявлять рак желудка по выдыхаемому воздуху
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Британские ученые научились выявлять рак желудка по выдыхаемому воздуху 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Открытый учеными способ диагностики рака позволит снизить число обследований с помощью дорогостоящих эндоскопических методов.
Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Oncology, специалисты из Британии разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний по составу выдыхаемого воздуха.
По словам ученых, о раке желудка предупреждают пять веществ, содержащихся в дыхании пациента — масляная, валериановая и капроновая кислоты, а также бутаналь и деканаль. Предполагается, что, обнаружив их при анализе выдыхаемого воздуха, врачи могут диагностировать рак желудка и пищевода на ранней стадии.
Уточняется, что такая методика была протестирована на 355 добровольцах, из которых у 163 пациентов до исследования диагностировали рак желудка или пищевода, а у 172 были найдены доброкачественные опухоли или заболевания. Точность поставленных диагнозов с помощью анализа выдыхаемого воздуха составила 85%.
Исследователи подчеркивают, что новый способ выявления рака может снизить число обследований с помощью дорогостоящих эндоскопических методов, существенным изъяном которых являются возможные осложнения для пациента.
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