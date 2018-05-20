В Москве открылись пункты для офлайн голосования граждан на «зеленых праймериз» 

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пункты голосования на предварительном голосовании (праймериз) по выбору единого «зеленого кандидата» в мэры Москвы начали свою работу. Об этом сообщил в ходе брифинга в воскресенье руководитель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин.
"Сегодня в Москве начали свою работу пункты для офлайн голосования на праймериз по выбору единого «зеленого кандидата» на выборах мэра Москвы", — сказал Закондырин.
По его словам, в 12 административных округах Москвы оборудуют специальные кубы с названием «Праймериз „Зеленый кандидат“, где волонтеры будут в течение дня опрашивать жителей, предлагая им выбрать лучшего „зеленого кандидата в мэры“. „В процедуре голосования задействуют современные технологии. Кроме того, каждый посетитель пункта голосования „зеленых праймериз“ сможет ознакомиться с программами участников и оставить свои наказы по поводу московской экологии“, — пояснил глава партии, добавив, что самые актуальные из наказов „могут быть включены в программу победителя праймериз“.
»Предварительные итоги по офлайн праймериз будут подведены завтра утром, а окончательные итоги будут подведены 24 мая", — заключил Закондырин.
Праймериз
Победитель праймериз «зеленых партий» будет определяться путем голосования москвичей на сайте, а также в живую на оборудованных точках во всех округах Москвы. «Зеленые праймериз» — это над партийная инициатива экологической партии «Альянс зеленых».
В участников праймериз вошли, в частности, Закондырин, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, член центрального совета Российской экологической партии «Зеленые», член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Владислав Жуков, московские муниципальные депутаты Елена Селькова, Валерий Катков, Магомет Яндиев.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Чтобы быть зарегистрированным на выборах, кандидат на пост мэра должен пройти так называемый муниципальный фильтр. Кандидату необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Как сообщалось ранее, только у "Единой России" есть достаточное для преодоления фильтра количество муниципальных депутатов.