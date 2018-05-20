В Москве открылись пункты для офлайн голосования граждан на «зеленых праймериз»

МОСКВА , 20 мая. / ТАСС /. Пункты голосования на предварительном голосовании (праймериз) по выбору единого «зеленого кандидата» в мэры Москвы начали свою работу. Об этом сообщил в ходе брифинга в воскресенье руководитель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин.

"Сегодня в Москве начали свою работу пункты для офлайн голосования на праймериз по выбору единого «зеленого кандидата» на выборах мэра Москвы", — сказал Закондырин.

По его словам, в 12 административных округах Москвы оборудуют специальные кубы с названием «Праймериз „Зеленый кандидат“, где волонтеры будут в течение дня опрашивать жителей, предлагая им выбрать лучшего „зеленого кандидата в мэры“. „В процедуре голосования задействуют современные технологии. Кроме того, каждый посетитель пункта голосования „зеленых праймериз“ сможет ознакомиться с программами участников и оставить свои наказы по поводу московской экологии“, — пояснил глава партии, добавив, что самые актуальные из наказов „могут быть включены в программу победителя праймериз“.

»Предварительные итоги по офлайн праймериз будут подведены завтра утром, а окончательные итоги будут подведены 24 мая", — заключил Закондырин.

Праймериз

Победитель праймериз «зеленых партий» будет определяться путем голосования москвичей на сайте, а также в живую на оборудованных точках во всех округах Москвы. «Зеленые праймериз» — это над партийная инициатива экологической партии «Альянс зеленых».