В жутком ДТП под Шацком прицепом КамАза убило водителя «Лады»

Днем 18 мая в Шацке на пятом километре окружной дороги города Шацка 32-летний рязанец за рулем КамАза с прицепом столкнулся с «Ладой Гранта», сообщает пресс-служба регионального УМВД

По предварительным данным, водитель грузовика не выполнил требования п.7.6 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. В результате нарушения произошло раъзединение тягово-сцепного устройства. Прицеп, где находились колесные железнодорожные пары, врезался в легковушку.

В ДТП погиб 29-летний водитель «Лады», житель Саратовской области

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.