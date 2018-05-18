Ещё
В жутком ДТП под Шацком прицепом КамАза убило водителя «Лады»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В жутком ДТП под Шацком прицепом КамАза убило водителя «Лады» 

АиФ Рязань 20 минут назад
Фото: МедиаРязань
Днем 18 мая в Шацке на пятом километре окружной дороги города Шацка 32-летний рязанец за рулем КамАза с прицепом столкнулся с «Ладой Гранта», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, водитель грузовика не выполнил требования п.7.6 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. В результате нарушения произошло раъзединение тягово-сцепного устройства. Прицеп, где находились колесные железнодорожные пары, врезался в легковушку.
В ДТП погиб 29-летний водитель «Лады», житель Саратовской области.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
АиФ Рязань: последние новости
Бой за бор! Санаторий под Рязанью отбили у вандалов Стало известно, кто должен был следить за имуществом «Соснового бора» В ТРЦ «Виктория Плаза» в Рязани нашли новые нарушения пожарной безопасности
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сергей Мавроди «воскрес»36
Украина проиграла России спор110
Лепс с жуткими переломами попал в больницу82
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»109
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост265
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение