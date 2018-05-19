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Человек одержал победу над чат-ботом на форуме в Петербурге, хоть робот и матерился
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Человек одержал победу над чат-ботом на форуме в Петербурге, хоть робот и матерился 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: Амител
В «юридическом баттле» на полях юрфорума в Петербурге человек одержал победу над чат-ботом. «Вчера человек победил робота (в „юридическом баттле“ на полях юрфорума). Это хорошая новость, я считаю. Мне рассказали, что робот в процессе этого соревнования обучился некоторым аспектам работы и в конце соревнования выругался матом. Казалось бы, вроде такая не очень хорошая история. Но она говорит нам о том, что мы (люди) сильнее и лучше», — сказал «Интерфаксу» министр юстиции РФ Александр Коновалов.
Во время баттла оппоненты обменивались мнениями, отвечая на вопросы юридической тематики. Чат-бот был разработан крупной российской телекоммуникационной компанией.
В результате победителем дискуссии был признан человек. Баттл судили люди.
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