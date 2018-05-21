Шлессер: африканские страны не простили «Дакару» переезда в Южную Америку

В рамках московской презентации марафона руководитель ралли-марафона Africa Eco Race Жан-Луи Шлессер рассказал, не опасается ли он возвращения «Дакара» в Африку в ближайшие годы в свете проблем с организацией гонки в Южной Америке.

«Беспокоит ли меня возможное возвращение «Дакара» в Африку? Вовсе нет. Говорю вам это не как организатор гонки. Просто констатирую, что, после того как они 10 лет назад внезапно собрали чемоданы и переехали из Африки в Южную Америку, у них остался плачевный имидж. Африканские страны ещё не простили этого «Дакару», который нанёс им значительный вред, представив в невыгодном положении. Наш ралли-рейд организован совсем не так, как «Дакар», мы спим на настоящих бивуаках, а не вокруг аэропортов или крупных городов», — заявил Шлессер.