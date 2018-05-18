Комитет Госдумы поддержал проект о постановке самозанятых на учет в налоговых органах

МОСКВА , 18 мая. / ТАСС /. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о порядке постановки на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год освобождения от уплаты НДФЛ получаемых ими выплат. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 24 мая.

Законопроект предлагает уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Речь идет о физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги физлицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. В частности, предусматривается, что при постановке на учет физического лица в качестве самозанятого выдается уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет.

Проект документа также предусматривает продление на 2019 год действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми. Кроме того, работодатели — физлица, пользующиеся услугами самозанятых граждан для личных, домашних или других подобных нужд, до 2019 года также будут освобождены от уплаты за них страховых взносов.