Ещё
Комитет Госдумы поддержал проект о постановке самозанятых на учет в налоговых органах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет Госдумы поддержал проект о постановке самозанятых на учет в налоговых органах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о порядке постановки на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год освобождения от уплаты НДФЛ получаемых ими выплат. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 24 мая.
Законопроект предлагает уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Речь идет о физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги физлицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. В частности, предусматривается, что при постановке на учет физического лица в качестве самозанятого выдается уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет.
Проект документа также предусматривает продление на 2019 год действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми. Кроме того, работодатели — физлица, пользующиеся услугами самозанятых граждан для личных, домашних или других подобных нужд, до 2019 года также будут освобождены от уплаты за них страховых взносов.
Законопроект является «спутником» по отношению к законопроекту о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, предусматривающему возможность для физлиц осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП при условии их постановки на учет в налоговом органе, пояснил на заседании комитета замглавы Минфина Илья Трунин. По его данным, сейчас в таком качестве зарегистрированы менее 1000 человек.
ТАСС: последние новости
В Думе предложили освободить электромобили от транспортного налога на пять лет СМИ: Роналду готов выплатить штраф в размере €14 млн по делу о неуплате налогов ЕС 18 мая запустит "закон о блокировании" от 1996 года для защиты компаний от санкций США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс с жуткими переломами попал в больницу73
Украина проиграла России спор76
Кто лишился постов в новом правительстве84
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост154
Беглый российский бизнесмен признал себя нищебродом48
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение