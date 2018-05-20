Вороны напали на воспитанников детского сада в Чебоксарах 

В Чебоксарах спасатели защитили воспитанников детского сада от агрессивных ворон. Вызов поступил от заведующей дошкольным учреждением. Оказалось, что на детскую площадку в садике с дерева упал птенец. Воспитанники детского сада находились на прогулке и вороны, защищая птенца, отгоняли детей.
Комментарий: было
«Да, действительно это было. Но больше мы рассказывать СМИ ничего не хотим, потому что в издании, которому мы раскрыли информацию, много приврали. Это неприятно», — пояснили «ФедералПресс» в госкомитете Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Фото: ulyanovskcity.ru