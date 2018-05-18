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В игры из Steam теперь можно играть на Android-смартфоне
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В игры из Steam теперь можно играть на Android-смартфоне 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Valve, известная по серии 3D-шутеров Half-Life, Left 4 Dead и Team Fortress, начала испытания нового сервиса, позволяющего играть в игры из каталога Steam на мобильных Android-устройствах. Бета-версию Steam Link можно загрузить из Google Play уже сейчас.
Игры транслируются в полном виде. Главное требование Steam Link — чтобы смартфон был подключен к компьютеру, и оба они находились в одной беспроводной сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц. При этом, чтобы соединение было максимально быстрым, ПК должен быть подключен к роутеру напрямую через Ethernet. По LTE новый сервис использовать пока нельзя.
На смартфоне в игры можно играть при помощи Steam Controller или любого другого геймпада (например, контроллера для Xbox One), подключаемого по Bluetooth. Приложение Steam Link также работает на Android TV — при условии, что телеприставка подключена к тому же маршрутизатору, что и игровой ПК.
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Большая часть игр запускается в разрешении 1080р с частотой 60 кадров в секунду. Как говорят в Valve, максимально поддерживаемое качество картинки — 4K со скоростью 60 к/с.
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