США намерены купить у России «Союз» 

США планируют заказать в России изготовление космического корабля «Союз». Об этом сообщает Ura.ru, подчёркивая, что он будет использоваться для доставки астронавтов на Международную космическую станцию в 2020 году.
Отмечается, что в экипаж «Союза» войдут два американских астронавта. Управлять кораблем будет российский космонавт», сообщают «Известия», ссылаясь на РИА Новости.
Предполагается, что контракт будет заключен между компанией Boeing и РКК «Энергия» в течение года. Напомним, Соединённые Штаты потеряли независимый доступ в космос после закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году. В течение последних лет американские астронавты летают на МКС на российских кораблях «Союз».