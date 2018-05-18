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США намерены купить у России «Союз»
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США намерены купить у России «Союз» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
США планируют заказать в России изготовление космического корабля «Союз». Об этом сообщает Ura.ru, подчёркивая, что он будет использоваться для доставки астронавтов на Международную космическую станцию в 2020 году.
Отмечается, что в экипаж «Союза» войдут два американских астронавта. Управлять кораблем будет российский космонавт», сообщают «Известия», ссылаясь на РИА Новости.
Предполагается, что контракт будет заключен между компанией Boeing и РКК «Энергия» в течение года. Напомним, Соединённые Штаты потеряли независимый доступ в космос после закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году. В течение последних лет американские астронавты летают на МКС на российских кораблях «Союз».
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