Движение на участке дороги Пермь-Краснокамск, где было ДТП, восстановлено 

Движение на участке трассы Пермь-Краснокамск, где днём произошла авария, восстановлено.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что движение на участке восстановили в течение часа. По уточнённой информации, на 471 км автодороги М-7 Волга столкнулись фура «Вольво» и КаМАЗ. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, авария произошла в 14.10. Грузовики, попавшие в аварию, полностью перегородили двухполосную трассу. Движение транспорта было затруднено, на участке скопилась пробка. Был организован объезд транспорта через Краснокамск.