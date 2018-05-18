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Движение на участке дороги Пермь-Краснокамск, где было ДТП, восстановлено
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Движение на участке дороги Пермь-Краснокамск, где было ДТП, восстановлено 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Движение на участке трассы Пермь-Краснокамск, где днём произошла авария, восстановлено.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что движение на участке восстановили в течение часа. По уточнённой информации, на 471 км автодороги М-7 Волга столкнулись фура «Вольво» и КаМАЗ. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, авария произошла в 14.10. Грузовики, попавшие в аварию, полностью перегородили двухполосную трассу. Движение транспорта было затруднено, на участке скопилась пробка. Был организован объезд транспорта через Краснокамск.
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