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Ученые рассказали о преимуществах музыкантов
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Ученые рассказали о преимуществах музыкантов 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Музицирование укрепляет память.
Канадские ученые заявили, что у профессиональных музыкантов мозг работает намного быстрее, чем у обычных людей.
Это удалось выяснить после исследования нейронных связей музыкантов, которые регулярно репетируют, обрабатывают большое количество информации и отрабатывают координацию.
Также мозг работает у тех, кто владеет двумя языками, и часто переходят с одного на другой, передает Annals of the New York Academy of Science.
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