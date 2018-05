Ученые рассказали о преимуществах музыкантов

Музицирование укрепляет память.

Канадские ученые заявили, что у профессиональных музыкантов мозг работает намного быстрее, чем у обычных людей.

Это удалось выяснить после исследования нейронных связей музыкантов, которые регулярно репетируют, обрабатывают большое количество информации и отрабатывают координацию.

Также мозг работает у тех, кто владеет двумя языками, и часто переходят с одного на другой, передает Annals of the New York Academy of Science.

