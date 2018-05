Ученые доказали, что мозг музыкантов работает лучше

Канадские ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) изучили нейронные механизмы и доказали превосходство памяти и внимания билингвов и музыкантов. Соответствующая статья опубликована в журнале Annals of the New York Academy of Science, сообщает «Лайф».

В исследовании принимали участие 14 англоговорящих музыкантов, 13 билингвов, никак не связанных с музыкой, и 14 человек, никогда не изучавших языки и не занимающихся музыкой.

Во время эксперимента, проходящего с фМРТ, участникам нужно было запомнить два типа звуков и после нескольких этапов прослушивания назвать те, что были схожи. При этом звуки были обыденными вроде покашливания, игры на флейте и звука воды из крана.

В результате выяснилось, что билингвы и музыканты отвечали быстрее и точнее других участников эксперимента. Также удалось доказать, что их мозг намного «пластичнее» — они запоминают, а после используют для решения задач пространственную и семантическую информацию.

При этом отмечается, что билингвы превосходят монолингвов не во всем: использование двух родных языков улучшает способность к речевому восприятию, иногда приводя к небольшим задержкам. Например, билингвам сложнее обрабатывать языковые стимулы.