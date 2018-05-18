Ещё
В Челябинской области в ДТП серьезно пострадала 8-летняя девочка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области в ДТП серьезно пострадала 8-летняя девочка 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Челябинской области в дорожно-транспортное происшествии серьезно пострадала 8-летняя девочка, сообщили в ГУБДД по Челябинской области.
Авария с участием пьяного водителя произошла в деревне Мавлютова в Аргаяшском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2104, 1981 года рождения, будучи нетрезвым, выехал на правую обочину, и совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая катила велосипед в попутном для движения транспорта направлении.
«Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину, где совершил наезд на девочку, которая находилась на прогулке без сопровождения взрослых», — сообщили в ГУБДД по Челябинской области.
Добавим, что в результате ребенок получил ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости и перелом основания черепа и был госпитализирован в лечебное учреждение, в реанимацию.
АиФ: последние новости
«Уплотниловка». Как жильцам остановить во дворе строительство новостройки Исполняющего обязанности главы выбрали в Миассе Волонтеры в сквере возле Челябинской Публички высадили сосны и цветы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубе разбился пассажирский самолёт10
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня1
На Кубе разбился пассажирский самолёт15
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост145
Озвучены подробности гибели комбата Мамая522
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение