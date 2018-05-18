В Челябинской области в ДТП серьезно пострадала 8-летняя девочка

Челябинской области в дорожно-транспортное происшествии серьезно пострадала 8-летняя девочка, сообщили в ГУБДД по Челябинской области.

Авария с участием пьяного водителя произошла в деревне Мавлютова в Аргаяшском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2104, 1981 года рождения, будучи нетрезвым, выехал на правую обочину, и совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая катила велосипед в попутном для движения транспорта направлении.

«Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину, где совершил наезд на девочку, которая находилась на прогулке без сопровождения взрослых», — сообщили в ГУБДД по Челябинской области.

Добавим, что в результате ребенок получил ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости и перелом основания черепа и был госпитализирован в лечебное учреждение, в реанимацию.