В Донецке пройдет прощание с командиром батальона «Пятнашка»

Прощание с командиром батальона «Пятнашка» Олегом Мамиевым, погибшим на передовой от взрыва снаряда, пройдет в пятницу в Донецке , сообщает РИА Новости

"Прощание состоится в театре оперы и балета в Донецке, потом тело увезут в Северную Осетию , похороны пройдут, скорее всего, завтра", — информировала агентство собеседница.

Напомним, в промышленной зоне населенного пункта Авдеевка был тяжело ранен артиллерийским снарядом командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев.

Смерть ополченца подтвердил Союз добровольцев Донбасса. «Сегодня мы потеряли нашего близкого боевого товарища, члена Совета Командиров СДД, члена Правления СДД, командира легендарного батальона „Пятнашка“, Олега Мамиева с позывным „Мамай“, — говорится в заявлении.

Отмечалось также, что подразделение обороняет одно из самых опасных направлений на окраине Донецка. По свидетельствам очевидцев, Мамиев не жалел себя, все время находился на передовой, давая пример подчиненным.