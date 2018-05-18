В Турции назвали ожидаемое число туристов из России в 2018 году

В этом году Турцию может посетить 6 миллионов туристов из России , об этом заявил президент регионального отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Сулейман Кайя, выступая на съезде, посвященном 5-летию российского Альянса туристических агентств (АТА).

«Несмотря на весь негатив, в туристическом секторе наблюдается рост 3-4% в год, и все эксперты прогнозируют и дальнейший рост. Очень важными игроками в этой сфере являются Россия и Турция. Турция на первом месте у российских туристов. В 2017 году из России в Турцию приехали 3,5 миллиона туристов, а в 2015-м их было 4,5. В конце года ожидается 6 миллионов туристов из России», — заявил Сулейман Кайя.

Он также отметил, что в Даламан в прошлом году прибыло 230 тысяч россиян, в 2018 году побывало уже 25 тысяч и рост составляет 43%.

Директор аэропорта «Даламан» Хамди Гювенч отметил, что только в этом регионе ожидают в 2018 году более 500 тысяч туристов из России.

«И из Турции в Россию летают туристы, Много достопримечательностей в Москве Санкт-Петербурге и так далее до Сочи и Байкала. У России огромный туристический потенциал. Безвизовый режим имеет огромную роль для того, чтобы туризм развивался в обе стороны», — заметил также Кайя, отметив, что в 2019 году будет много мероприятий в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции.

Директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян сделал более скромный прогноз на число российских туристов в Турции по итогам 2018 года — около 5,5 миллионов.

«До апреля продажи в Турцию превышали прошлогодние на 50-60%. 10 апреля вы знаете, что случилось, доллар подскочил на 10%, продажи тут же обвалились процентов на 30, и это продолжалось несколько недель, до майских праздников, когда курс стабилизировался, и люди к нему привыкли. Но евро тоже подскочил и многие, кто собирался в Испанию Грецию , поедут в Турцию из-за системы «все включено», — заметил он.

Напомним, что Турция стала у россиян наиболее популярным направлением лета 2017 года.

Также «СП» писала, что российский турпоток в Анталью растет феноменальными темпами. За первые четыре месяца 2018 года в этом курортном городе на юге Турции побывало на 60 процентов больше туристов из России, чем за аналогичный период 2017 года.

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