В ГД подготовят законопроект о штрафах для брендов за продажу в РФ товаров ниже европейского качества

Законопроект о введении штрафов для компаний, которые производят для России или на ее территории, товары, уступающие по качеству тем, что они реализуют на рынках стран Европы, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Я думаю, что до конца весенней сессии мы уже не просто проведем заседание, но и наметим конкретный план действий. И я очень рассчитываю, что в осеннюю сессию мы внесем проект закона.

Речь должна идти о миллионах и, возможно, не рублей. Штрафы должны, в первую очередь касаться компаний, но, не исключая, что они коснуться и руководителей данных предприятий, тех, кто определяет стратегию», — заявил В. Гутенев

При этом он уточнил, за что именно предлагается ввести штрафы.

«Мне кажется, что речь должна идти о жестком соблюдении, в том числе лицензионных соглашений, должны быть чрезвычайно высокие, фактически разоряющие штрафы для тех компаний, которые или ввозят продукцию, имеющую серьезные отличия от продукции, которую поставляют своим внутренним рынкам или, создав совместное предприятие на территории России производят продукцию, которая имеет иные концентрации, иные потребительские свойства и фактически вводят в заблуждение россиян», — добавил В. Гутенев.

Росздравнадзора, Он также отметил, что для подготовки законопроекта будет создана рабочая группа, в которую, в частности, войдут представители Минпромторга Федерального медико-биологического агентства России, Союза защиты прав потребителей, Общероссийского народного фронта, профессиональных союзов и общественных организаций.

Особое внимание депутат уделил вопросам поставки медицинской продукции.