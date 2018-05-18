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В ГД подготовят законопроект о штрафах для брендов за продажу в РФ товаров ниже европейского качества
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В ГД подготовят законопроект о штрафах для брендов за продажу в РФ товаров ниже европейского качества 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Капитал страны
Законопроект о введении штрафов для компаний, которые производят для России или на ее территории, товары, уступающие по качеству тем, что они реализуют на рынках стран Европы, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
«Я думаю, что до конца весенней сессии мы уже не просто проведем заседание, но и наметим конкретный план действий. И я очень рассчитываю, что в осеннюю сессию мы внесем проект закона.
Речь должна идти о миллионах и, возможно, не рублей. Штрафы должны, в первую очередь касаться компаний, но, не исключая, что они коснуться и руководителей данных предприятий, тех, кто определяет стратегию», — заявил В. Гутенев.
При этом он уточнил, за что именно предлагается ввести штрафы.
«Мне кажется, что речь должна идти о жестком соблюдении, в том числе лицензионных соглашений, должны быть чрезвычайно высокие, фактически разоряющие штрафы для тех компаний, которые или ввозят продукцию, имеющую серьезные отличия от продукции, которую поставляют своим внутренним рынкам или, создав совместное предприятие на территории России производят продукцию, которая имеет иные концентрации, иные потребительские свойства и фактически вводят в заблуждение россиян», — добавил В. Гутенев.
Он также отметил, что для подготовки законопроекта будет создана рабочая группа, в которую, в частности, войдут представители Минпромторга, Росздравнадзора, Федерального медико-биологического агентства России, Союза защиты прав потребителей, Общероссийского народного фронта, профессиональных союзов и общественных организаций.
Особое внимание депутат уделил вопросам поставки медицинской продукции.
«Неоднократно поступали обращения ко мне как к председателю экспертного совета по фармацевтике и медтехнике от представителей медицинского сообщества, что они часто сталкиваются с тем, что препараты, произведенные для российского рынка, имеют несколько иные медикаментозные качества, по сравнению с теми, которые наши граждане порой приобретают, находясь в командировках, в отпуске в таких странах, как Англия, Германия, Швейцария», — отметил В. Гутенев.
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