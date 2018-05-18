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От вражеских самолетов Камчатку защитит «Панцирь»
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От вражеских самолетов Камчатку защитит «Панцирь» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Камчатке завершили подготовку техники и встали на защиту от воздушного нападения противника боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Год назад они отлично показали себя во время учений на полигоне «Ашулук».
Начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал «РГ», что перед тем как заступить на дежурство, военные прошли подготовку сами и привели в полную готовность оружие и технику.
— Боевые машины осуществили марш из мест постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства в указанных позиционных районах, — отметил Николай Воскресенский.
Как пояснил руководитель пресс-службы, задача ЗРПК «Панцирь» — прикрытие на северо-востоке России военных объектов и позиций зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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