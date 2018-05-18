14 иностранных самолетов‑разведчиков замечены у границ России за неделю 

За неделю зафиксированы 14 иностранных летательных аппаратов, которые проводили разведку у границ России, в ответ на эти действия было совершено восемь вылетов на перехват, сообщает в пятницу Газета.ru. Данные приводятся в инфографике Минобороны РФ, опубликованной в газете «Красная звезда».
Ранее в исследовательском центре конгресса США пришли к выводу, что между Соединенными Штатами и Россией может возникнуть конкуренция в Арктике. В связи с этим командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что российская армия отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 для усиления защиты региона.