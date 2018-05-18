Балтфлот получит корабль с «Калибрами» и комплексы С-400 в 2018 году

МОСКВА , 18 мая — РИА Новости . Балтийский флот (БФ) получит до конца 2018 года носитель крылатых ракет морского базирования «Калибр», малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» и несколько комплексов С-400, сообщает в пятницу пресс-служба флота.

В этот день Балтийский флот отмечает 315-ю годовщину создания.

"До конца этого года в состав флота войдет еще один носитель «Калибров» — малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган». Также в 2018 году произойдет пополнение гидрографического флота: в его состав войдут два больших гидрографических катера", — говорится в сообщении.

Не остались без новой техники и береговые войска БФ. В состав ракетного соединения вошел комплект новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Авиация флота будет продолжать пополняться самолётами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи авиабазы морской авиации. Береговое ракетное соединение под Калининградом проводит тренировки с использованием новых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», которые эффективно могут противостоять любым угрозам с моря.

"А соединение ПВО получит еще несколько комплексов С-400 «Триумф», — отмечается в сообщении.