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Вооруженные силы России получат в 2018 году 10 кораблей и 14 космических комплексов
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Вооруженные силы России получат в 2018 году 10 кораблей и 14 космических комплексов 

BFM.RU 1 час назад
В рамках Гособоронзаказа на 2018 год Вооруженные силы России должны получить десятки новых самолетов, 10 боевых надводных кораблей и 14 космических комплексов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«В соответствии с контрактами (заключенными в рамках ГОЗ) Вооруженные силы должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 надводных боевых кораблей, 14 космических комплексов. Арсеналы сил общего назначения должны быть пополнены 500 единицами артиллерийского вооружения, танков и бронемашин», — цитирует слова Путина на совещании по выполнению Гособоронзаказа на 2018 год «Интерфакс».
Кроме того, в армию в рамках Гособоронзаказа поступят зенитные ракетные системы С-400 и комплексы «Панцирь-СМ», отметил Путин. Среди приоритетов, по словам главы государства, остается продолжение разработок перспективных систем вооружений. «Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных нестандартных, эффективных, технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия, естественно, при росте его качества», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что по линии Минобороны на Гособоронзаказ в этом году выделено 1,5 трлн рублей, большинство контрактов уже заключены.
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