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СМИ: десант международной коалиции захватил в плен одного из главарей ИГ
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СМИ: десант международной коалиции захватил в плен одного из главарей ИГ 

ТАСС 2 часа назад
КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Десант международной коалиции, которую возглавляют США, захватил в плен близ иракско-сирийской границы одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщил новостной портал Shafaq News.
По имеющимся данным, спецназ коалиции провел десантирование рано утром в четверг близ сирийского населенного пункта Эль-Холь, расположенного близ границы с Ираком в провинции Хасеке. В результате операции в плен был взят «высокопоставленный главарь ИГ, который перебрался на сирийскую территорию из Ирака».
По утверждению источников, целью высадки десанта близ Эль-Холь был захват духовного лидера и главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Очевидцы свидетельствуют, что сразу же после десантирования были слышны звуки интенсивной перестрелки. Однако достоверного подтверждения, был ли захвачен в плен именно аль-Багдади, нет.
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