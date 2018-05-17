СМИ: десант международной коалиции захватил в плен одного из главарей ИГ 

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Десант международной коалиции, которую возглавляют США, захватил в плен близ иракско-сирийской границы одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщил новостной портал Shafaq News.
По имеющимся данным, спецназ коалиции провел десантирование рано утром в четверг близ сирийского населенного пункта Эль-Холь, расположенного близ границы с Ираком в провинции Хасеке. В результате операции в плен был взят «высокопоставленный главарь ИГ, который перебрался на сирийскую территорию из Ирака».
По утверждению источников, целью высадки десанта близ Эль-Холь был захват духовного лидера и главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Очевидцы свидетельствуют, что сразу же после десантирования были слышны звуки интенсивной перестрелки. Однако достоверного подтверждения, был ли захвачен в плен именно аль-Багдади, нет.