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ООН снизила прогноз по росту российской экономики в 2018 году
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ООН снизила прогноз по росту российской экономики в 2018 году 

Rambler News Service 47 минут назад
ООН ожидает роста ВВП России по итогам 2018 года на 1,7%. Соответствующий прогноз приводит департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) в обновленной версии доклада «Экономическая ситуация в мире и перспективы на 2018 год».
В декабрьском докладе эксперты организации прогнозировали рост российской экономики в 2018 году на 1,9%.
«Российская Федерация вышла из рецессии в 2017 году на фоне более интенсивного потребления и умеренного восстановления инвестиций в основной капитал, поддерживаемого подготовкой к Чемпионату мира по футболу-2018. В начале 2018 года низкое инфляционное давление, стабильная национальная валюта и запланированное увеличение зарплат в бюджетной сфере заложили основы для дальнейшего стимулирования потребительских расходов», — говорится в докладе.
«Однако усиления геополитической напряженности и введение дополнительных экономических санкций впоследствии осложнили деятельность российских компаний и оказали понижающее давление на валюту. Это может стимулировать инфляцию и сдерживать потребительские расходы, ограничив рост на уровне 1,7% в 2018 году», — говорится в докладе.
Также эксперты организации понизили прогноз по росту ВВП России в 2019 году — до 1,7% против декабрьского прогноза в 1,9%.
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