США заявили о готовности противостоять российским кораблям с «Калибрами» в Средиземноморье

По его словам, присутствие Соединенных Штатов в Европе и выстроенные с союзниками отношения позволят им отреагировать, если их партнерам будет что-то угрожать. Вместе с тем адмирал заверил, что США не стремятся к конфликту с другими силами, действующими в регионе.

В среду, 16 мая, на военном совещании в Сочи президент России Владимир Путин сообщил, что корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море. Эти меры российский лидер связал с «сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии ».

Глава государства также обратил внимание, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена. По его словам, в этом году намечено 102 похода кораблей и подводных лодок.

Ракеты «Калибр» — разработка опытно-конструкторского бюро «Новатор». Их дальность действия — около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 «Ясень» и проекта 636, фрегатов проекта 11356 и других надводных кораблей.