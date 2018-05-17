Владимир Путин анонсировал поставки новых самолетов и систем ПВО в Вооруженные Силы РФ

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание по вопросам развития Вооруженных Сил, сообщает kremlin.ru.

Участники совещания продолжили обсуждение вопросов реализации государственного оборонного заказа, эффективности расходования выделяемых бюджетных средств и повышения качества техники.

«Как и прежде, самое серьезное внимание — Воздушно-космическим силам, причем это касается всех составляющих: и авиационной техники, и средств ПВО, и ПРО, и, конечно, космических систем, в том числе предназначенных для обеспечения связи, навигации и различных видов разведки. В авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52. Продолжится перевооружение зенитных ракетных частей на новейшие системы С-400 и комплексы «Панцирь-С»», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также обозначил приоритеты развития оборонной отрасли. Среди них — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы.

«Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия — естественно, при росте его качества», — добавил Владимир Путин.

Фото kremlin.ru