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Ученые рассказали о вреде позднего отхода ко сну
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Ученые рассказали о вреде позднего отхода ко сну 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Шотландские ученые выяснили, как привычка поздно ложиться спать может повлиять на здоровье человека. Об этом сообщает журнал The Lancet.
Как отмечается, специалисты провели исследования среди 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет.
По данным ученых, у респондентов, которые бодрствуют ночью, риск появления биполярного расстройства был на 11% выше, чем у тех, кто спит по режиму.
При этом 6% из них оказались склонны к депрессивным состояниям и чаще испытывали чувство одиночества.
Ранее сообщалось, что исследователи рассказали о лечении депрессии с помощью депривации сна.
Как отмечалось, лишение сна помогает вылечиться от депрессии в 50% случаев.
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