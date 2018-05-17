На трассе в Башкирии перевернулась легковушка: пострадала женщина-водитель 

Утром в четверг 17 мая около 9 часов утра на дороге Уфа — Инзер — Белорецк произошла серьезная авария. По предварительным данным, водитель легковушки «Лада-Калина» собрался поворачивать налево. В этот момент на обгон пошел автомобиль FIAT Albea. Мужчина за рулем отечественной машины не убедился в безопасности маневра, в результате итальянская иномарка зацепила обочину и улетела в кювет.
— Машина перевернулась. На помощь прибыли спецслужбы, — рассказали в ГИБДД.
В результате аварии пострадала женщина, управлявшая иномаркой. С травами ее госпитализировали.