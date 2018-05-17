Ещё
Путин напомнил о персональной ответственности за гособоронзаказ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Путин напомнил о персональной ответственности за гособоронзаказ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«В 2018 году по линии Минобороны на гособоронзаказ было выделено почти 1,5 триллиона рублей, — заявил сегодня глава государства. — Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально».
"Большинство контрактов уже заключено, — отметил он. — В соответствии с ними Вооруженные силы России должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей".
При этом в авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации — Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52. В ракетные войска должны поступить 14 космических комплексов, а арсенал сил общего назначения пополнится 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин. Продолжится вооружение зенитно-ракетных частей новейшими системами С-400 и комплексами «Панцирь-С».
"Обращаю внимание, что на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок", — подчеркнул президент. Глава государства также призвал поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота.
"Среди приоритетов — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы, — подчеркнул Путин. — Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных, технологических и инженерных решений". Такие решения должны сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия при росте его качества.
Российская Газета: последние новости
Президент Узбекистана прибыл в США с первым официальным визитом Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию936
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне58
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля131
Россия предъявила претензии Казахстану297
Самойлова оправдалась за забытые слова на «Евровидении»60
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение