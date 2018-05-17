Путин напомнил о персональной ответственности за гособоронзаказ

«В 2018 году по линии Минобороны на гособоронзаказ было выделено почти 1,5 триллиона рублей, — заявил сегодня глава государства. — Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально».

"Большинство контрактов уже заключено, — отметил он. — В соответствии с ними Вооруженные силы России должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей".

При этом в авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации — Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52. В ракетные войска должны поступить 14 космических комплексов, а арсенал сил общего назначения пополнится 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин. Продолжится вооружение зенитно-ракетных частей новейшими системами С-400 и комплексами «Панцирь-С».

"Обращаю внимание, что на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок", — подчеркнул президент. Глава государства также призвал поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота.

"Среди приоритетов — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы, — подчеркнул Путин. — Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных, технологических и инженерных решений". Такие решения должны сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия при росте его качества.