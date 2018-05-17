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ВС России в этом году должны получить 160 единиц авиатехники, заявил Путин
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ВС России в этом году должны получить 160 единиц авиатехники, заявил Путин
РИА Новости
19 минут назад
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РИА Новости
РИА Новости
: Путин: Вооруженные силы
РФ
в текущем году должны получить 160 единиц авиатехники, 10 боевых кораблей
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