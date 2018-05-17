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ВС России в этом году должны получить 160 единиц авиатехники, заявил Путин
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ВС России в этом году должны получить 160 единиц авиатехники, заявил Путин 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости: Путин: Вооруженные силы РФ в текущем году должны получить 160 единиц авиатехники, 10 боевых кораблей
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