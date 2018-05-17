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«Биг Мак» осчастливил людей будущего в новой рекламе «Макдоналдс»
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«Биг Мак» осчастливил людей будущего в новой рекламе «Макдоналдс» 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Испанское представительство «Макдоналдс» в своем поздравительном ролике для «Биг мака» решило пофантазировать о том, каким будет будущее через 50 лет, когда «Биг Мак» отметит свой столетний юбилей. Конечно, без своего легендарного бургера «Макдоналдс» будущего не мыслит.
В далеком 2068 мир может измениться до неузнаваемости, а вместе с ним и еда будущего. Но любимый гамбургер по-прежнему будет вызывать только самые теплые эмоции и воспоминания.
Главный герой — офисный клерк — просыпается от голографического будильника, идет на работу под парящим над ним зонтом, разговаривает «по телефону», наблюдая собеседника прямо в своих очках — в общем, ничем не примечательная жизнь человека в 2068 году.
Однако на работе его ждет небольшой сюрприз: его коллега окликает его и показывает, как она есть воображаемый «Биг Мак».
Кампания проходит под слоганом: «Многое может измениться, но есть вещи, которые всегда остаются прежними».
Разработкой ролика занималось агентство TBWA Spain.
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