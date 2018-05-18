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Ученые: Газировка не провоцирует ожирение
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Ученые: Газировка не провоцирует ожирение 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
Такое заявление сделал научный биолог Кимбер Стэнхоуп, представляющий Калифорнийский университет. Об этом информирует издание Medical Daily.
Группа ученых из 22 человек провела исследование в области питания и определила, что содовая и другие напитки, подслащенные сахаром (аспартамом), повышают уровень возникновения кардиометаболических факторов риска в сравнении с равными количествами крахмала в плане наличия калорий. Такое положение вещей провоцирует хронические проблемы со здоровьем, включая диабет второго типа и сосудистые недуги.
Согласно результатам этой научной работы, аспартам не ведет к ожирению. По словам Кимбера Стэнхоупа, употребление газировки не влечет за собой ожирение, так как ни одно исследование на некалорических подсластителях не показало в итоге прибавление в весе.
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