Экономист: Евро и доллар падают из-за ядерной сделки с Ираном

Официальный курс евро к рублю на 18 мая снизился на 75,6 копеек. Курс доллара также уменьшился (на 48,18 копеек). Соответственно, стоимость бивалютной корзины также снизилась на 60,52 копейки. Это произошло на фоне повышения стоимости нефти: впервые с 25 ноября 2014 году её цена поднялась выше 80 долларов за баррель.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что такое движение курса евро и доллара зависит исключительно от стоимости нефти на международном рынке.

«Курсы доллара и евро, строго говоря, не совсем к рублю снизились. Они снизились к нефти. Раз рубль фактически привязан к нефти, то они автоматически снизились и к рублю. Снижение курса этих валют к рублю — это производная величина. Это исключительно баланс цен на нефть», — подчеркнул экономист.

В Зерновом союзе объяснили падение цен на гречку По словам Дениса Ракши, сейчас цену на нефть вверх толкает неопределённость по ядерной сделке с Ираном

«Всё будет зависеть от динамики цен на нефть. А цена на нефть сейчас реагирует исключительно на политику: выход США из ядерной сделки с Ираном, на то, как европейские участники этой сделки и Россия будут реагировать на выход США, как Соединённые Штаты придумают наказывать тех, кто не вышел из сделки. Это длинный, непонятный процесс. Вся эта неопределённость будет толкать нефть вверх», — заключил в эфире НСН Ракша.