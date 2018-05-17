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Экономист: Евро и доллар падают из-за ядерной сделки с Ираном
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Экономист: Евро и доллар падают из-за ядерной сделки с Ираном 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальный курс евро к рублю на 18 мая снизился на 75,6 копеек. Курс доллара также уменьшился (на 48,18 копеек). Соответственно, стоимость бивалютной корзины также снизилась на 60,52 копейки. Это произошло на фоне повышения стоимости нефти: впервые с 25 ноября 2014 году её цена поднялась выше 80 долларов за баррель.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что такое движение курса евро и доллара зависит исключительно от стоимости нефти на международном рынке.
«Курсы доллара и евро, строго говоря, не совсем к рублю снизились. Они снизились к нефти. Раз рубль фактически привязан к нефти, то они автоматически снизились и к рублю. Снижение курса этих валют к рублю — это производная величина. Это исключительно баланс цен на нефть», — подчеркнул экономист.
В Зерновом союзе объяснили падение цен на гречку По словам Дениса Ракши, сейчас цену на нефть вверх толкает неопределённость по ядерной сделке с Ираном.
«Всё будет зависеть от динамики цен на нефть. А цена на нефть сейчас реагирует исключительно на политику: выход США из ядерной сделки с Ираном, на то, как европейские участники этой сделки и Россия будут реагировать на выход США, как Соединённые Штаты придумают наказывать тех, кто не вышел из сделки. Это длинный, непонятный процесс. Вся эта неопределённость будет толкать нефть вверх», — заключил в эфире НСН Ракша.
Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки по Ирану. Более того, США запустили процесс по восстановлению санкций против Тегерана. Такое решение было принято из-за якобы продолжения разработки ядерного оружия Ираном. Трамп подчеркнул, что в США есть доказательства данного факта.
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