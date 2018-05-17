Регистратура первой поликлиники ярославской больницы №3 стала работать более эффективно

После обращения жителей Заволжского района Ярославля и жалоб на трудности при записи к врачам поликлиники №1 больницы №3 специалисты регионального департамента здравоохранения и фармации выехали на место, чтобы оценить ситуацию и выявить узкие места в организации процесса.

— Много замечаний к работе регистратуры, — отметила главный внештатный специалист департамента по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Богданова. — Мы рекомендовали организовать в поликлинике кол-центр, кроме того, и это уже работает, увеличено количество явок к специалистам.

Больница №3 обслуживает жителей всего Заволжского района, а это около 73 тысяч человек. В структуре медучреждения две поликлиники, три офиса врача общей практики и стационар. Только за один день две поликлиники учреждения посещают более 700 человек.

— У нас была проблема: утром по вторникам стояла очередь в регистратуру поликлиники №1, — рассказала главный врач КБ №3 Наталья Лисовская. — Чтобы улучшить работу медицинского учреждения, мы изменили структуру записи к специалистам. Теперь хирург, травматолог, дерматовенеролог принимают пациентов в день обращения и без записи. А вот запись на прием к остальным специалистам осуществляется по месту прикрепления ежедневно во всех наших подразделениях.

Кроме того, участковый терапевт обязан сам записать пациента к узкому специалисту, выписать льготные лекарства. Для повышения доступности в поликлинике дополнительно введена ставка кардиолога, а с 1 июня — невролога, открыт полноценный прием и по субботам.

— Совсем другое дело стало. Я был здесь две недели назад и пришел сегодня: не сравнить, гораздо лучше теперь, — поделился впечатлениями Михаил Васин . — Без проблем записался и с карточкой своей пошел к врачу.

В ближайшее время закончится реорганизация регистратуры и в поликлинике №2 на проспекте Машиностроителей. Руководство больницы, учитывая большую потребность в стоматологической помощи, организовало отдельную регистратуру стоматологического отделения с номером телефона и архивом амбулаторных карт. Полноценно она заработает уже на следующей неделе.