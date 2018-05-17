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ЦБ вдвое увеличил максимальную сумму выплат по европротоколу
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ЦБ вдвое увеличил максимальную сумму выплат по европротоколу 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: РАПСИ
ЦБ утвердил изменения в правила ОСАГО, которые связаны с процедурой оформления документов о ДТП без участия представителей ГИБДД, сообщает пресс-служба ЦБ.
Утвержденными изменениями в два раза увеличивается максимальная сумма выплат при оформлении ДТП по европротоколу — до 100 тыс. руб. Изменения затронут все российские регионы, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которых действует безлимитный европротокол.
Кроме того, оформить ДТП по европротоколу можно будет при наличии разногласий между участниками аварии.
«Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального программного обеспечения (ПО) — мобильного приложения. Требования к такому ПО будут установлены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с Банком России», — говорится в сообщении.
Новые правила ОСАГО также дополнены положением, что при оформлении ДТП по европротоколу с разногласиями участников, наличие разногласий и их суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняют оба участника аварии.
Изменения вступают в силу 1 июня.
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