ЦБ вдвое увеличил максимальную сумму выплат по европротоколу

ЦБ утвердил изменения в правила ОСАГО, которые связаны с процедурой оформления документов о ДТП без участия представителей ГИБДД , сообщает пресс-служба ЦБ.

Московской области, Санкт-Петербурга и Утвержденными изменениями в два раза увеличивается максимальная сумма выплат при оформлении ДТП по европротоколу — до 100 тыс. руб. Изменения затронут все российские регионы, кроме Москвы Ленинградской области , в которых действует безлимитный европротокол.

Кроме того, оформить ДТП по европротоколу можно будет при наличии разногласий между участниками аварии.

«Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального программного обеспечения (ПО) — мобильного приложения. Требования к такому ПО будут установлены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с Банком России», — говорится в сообщении.

Новые правила ОСАГО также дополнены положением, что при оформлении ДТП по европротоколу с разногласиями участников, наличие разногласий и их суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняют оба участника аварии.

Изменения вступают в силу 1 июня.