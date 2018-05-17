В Оренбурге идет подготовка загородных и пришкольных летних лагерей

Оренбурге полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 года. Почти 60 тысяч детей и подростков будет охвачено различными формами организованной занятости и отдыха. Об этом сегодня сообщила на информационном брифинге в мэре начальник управления образования г. Оренбурга Нина Гордеева.

В Оренбурге будут работать 120 лагерей всех типов и форм собственности, где смогут отдохнуть более 24 тысяч детей и подростков. Приемка лагерей дневного пребывания идет с 14 мая, загородных лагерей — начнется 22 мая.

Первые смены загородных лагерей планируется открывать с 28 мая по 15 июня, лагерей дневного пребывания — с 1 июня.

Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь на 21 день составляет чуть больше 13 тысяч рублей, на 14 — почти 9 тысяч рублей.

В управлении образования г. Оренбурга обращают внимание родителей на то, что принимать детей имеет право только лагерь, внесенный в муниципальный реестр.

Основным документом, который подтверждает безопасность работы лагеря, — это санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии организации отдыха и оздоровления детей санитарно-эпидемиологическим требованиям, которое выдается сроком на 1 год. Получением такого заключения сейчас и занимаются детские организации отдыха и оздоровления.