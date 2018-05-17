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Два пассажира автобуса коммерческого перевозчика получили ушибы в результате ДТП на юго-западе Москвы
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Два пассажира автобуса коммерческого перевозчика получили ушибы в результате ДТП на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 17 часов назад
Фото: MosDay.ru
Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом коммерческого перевозчика в столичном районе Котловка, в результате аварии два человека получили ушибы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в компании-перевозчике «Трансавтолиз».
«Сегодня на ул. Ремизова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса частного перевозчика, который следовал по маршруту №317 «Нагорная»-«Ленинский проспект», и легкового автомобиля. В результате столкновения два пассажира получили ушибы легкой тяжести, оба госпитализированы», — уточнили в компании.
По данным перевозчика, по предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который не убедился в безопасности маневра при перестроении. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству городских новостей «Москва», что в районе д. 10 на ул. Ремизова произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали пять человек. Всех пятерых пострадавших осмотрели врачи «скорой помощи».
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