Два пассажира автобуса коммерческого перевозчика получили ушибы в результате ДТП на юго-западе Москвы 

Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом коммерческого перевозчика в столичном районе Котловка, в результате аварии два человека получили ушибы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в компании-перевозчике «Трансавтолиз».
«Сегодня на ул. Ремизова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса частного перевозчика, который следовал по маршруту №317 «Нагорная»-«Ленинский проспект», и легкового автомобиля. В результате столкновения два пассажира получили ушибы легкой тяжести, оба госпитализированы», — уточнили в компании.
По данным перевозчика, по предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который не убедился в безопасности маневра при перестроении. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству городских новостей «Москва», что в районе д. 10 на ул. Ремизова произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали пять человек. Всех пятерых пострадавших осмотрели врачи «скорой помощи».