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Кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием
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Кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием 

RT на русском 14 мая 2018
Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проинспектировал автодорожную часть моста и отметил готовность к запуску движения.
«Первым пробежал 19 км. Всё готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?» — говорится в сообщении на странице кота в Instagram.
Во вторник, 15 мая, состоится торжественное открытие автодорожной части Крымского моста строителями. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.
В 05:30 мск в среду, 16 мая, будет открыто автомобильное движение по мосту.
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