Кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проинспектировал автодорожную часть моста и отметил готовность к запуску движения.

«Первым пробежал 19 км. Всё готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?» — говорится в сообщении на странице кота в Instagram.

Во вторник, 15 мая, состоится торжественное открытие автодорожной части Крымского моста строителями. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин

В 05:30 мск в среду, 16 мая, будет открыто автомобильное движение по мосту.