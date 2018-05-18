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Только один из 16 загородных детских лагерей получили разрешение на работу
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Российский гаишник поиздевался над инвалидом
Российский гаишник поиздевался над инвалидом

Только один из 16 загородных детских лагерей получили разрешение на работу 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
С этого года внесены изменения в федеральное законодательство. Теперь, чтобы центр летнего отдыха открылся, нужно иметь на руках санитарно-эпидемиологическое заключение.
В Роспотребнадзоре ситуацию объясняют тем что, в лагерях еще продолжаются косметические ремонты, подготовка систем водоснабжения. Это касается скважин и водопроводных сетей, на многих кухнях должна быть проведена закупка дополнительной оборудования и посуды. Все сотрудники пищеблока помимо стандартного медосмотра должны сдать анализы на наличие кишечных и вирусных инфекций. Не везде проведена противоклещевая обработка территорий.
Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области:
— Три лагеря получили санитарно-эпидемиологическую экспертизу, и я надеюсь, что в ближайшее время, оно появится у нас и подадут соответствующее заключение, а остальные проходят экспертизу, длительность экспертизы зависит не от того, что медленно работают специалисты, а от того, что работы в лагерях еще не завершены. В основном первая смена стартует в первые дни июня.
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