Только один из 16 загородных детских лагерей получили разрешение на работу

С этого года внесены изменения в федеральное законодательство. Теперь, чтобы центр летнего отдыха открылся, нужно иметь на руках санитарно-эпидемиологическое заключение.

Роспотребнадзоре ситуацию объясняют тем что, в лагерях еще продолжаются косметические ремонты, подготовка систем водоснабжения. Это касается скважин и водопроводных сетей, на многих кухнях должна быть проведена закупка дополнительной оборудования и посуды. Все сотрудники пищеблока помимо стандартного медосмотра должны сдать анализы на наличие кишечных и вирусных инфекций. Не везде проведена противоклещевая обработка территорий.

— Три лагеря получили санитарно-эпидемиологическую экспертизу, и я надеюсь, что в ближайшее время, оно появится у нас и подадут соответствующее заключение, а остальные проходят экспертизу, длительность экспертизы зависит не от того, что медленно работают специалисты, а от того, что работы в лагерях еще не завершены. В основном первая смена стартует в первые дни июня.