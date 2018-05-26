Ещё
Роспотребназдор откроет горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и отдыха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Новой Москве объявлен план "Перехват"
В Новой Москве объявлен план "Перехват"

Роспотребназдор откроет горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и отдыха 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Ожидается, что этим летом в учреждениях отдыха и оздоровления отдохнут более 5 млн детей.
В понедельник, 28 мая, Роспотребнадзор запустит Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности отдыха и товаров для несовершеннолетних. Об этом сказано на сайте ведомства.
Таким образом, каждый желающий сможет обратиться к экспертам Роспотребнадзора и задать вопросы о приобретении детских товаров, обуви, игрушек и одежды. Также можно будет узнать о том, как выбрать лагерь для ребенка, на что обратить внимание при покупке путевки и какие санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдать организации детского отдыха. Горячую линию в ведомстве решили запустить в преддверии Всемирного дня защиты детей и старта летней оздоровительной кампании.
Интересно, что работа горячей линии продлится в течение всего лета. Телефоны и адреса консультационных центров можно узнать на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.
В летнюю оздоровительную кампанию 2018 года планируется отдых и оздоровление более 5 млн детей более чем в 43 тысячах организациях отдыха и оздоровления,
— отметили в пресс-службе ведомства.
Там также напомнили, что Роспотребнадзор контролирует состояние детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей. Так, сотрудники ведомства следят, чтобы в лагерях и санаториях своевременно проводился ремонт, контролировалось функционирование систем водоснабжения, отопления, улучшалась материально-техническая база пищеблоков, жилых помещений и медицинских пунктов. Также Роспотребнадзор проверяет гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц учреждений отдыха и оздоровления.
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Екатерина и Александр Стриженовы поздравили дочь с выпуском из школы Оксана Акиньшина впервые появилась с дочкой и сыном на обложке журнала Лариса Гузеева показала редкое фото мамы и поблагодарила ее за жизнь
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву настигла аномалия
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»163
Путин предложил освободиться от Америки708
«Нас убивают! Работать не будем!»133
Шнуров по-скотски обращается с женой27
Видео
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
00:52
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Личный счет
01:09
Меган Маркл послали поучиться манерам
Шоу-бизнес
00:54
Собчак набросилась на Шнурова
Шоу-бизнес
00:43
Венедиктов призвал Божену «заткнуться»
Шоу-бизнес Общество
02:52
Вандал объяснил нападение на Третьяковку
Происшествия
01:00
Бузова довела фанатов до тошноты
Шоу-бизнес
03:20
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»
В мире Украина
04:47
Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение