Роспотребназдор откроет горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и отдыха

Ожидается, что этим летом в учреждениях отдыха и оздоровления отдохнут более 5 млн детей.

В понедельник, 28 мая, Роспотребнадзор запустит Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности отдыха и товаров для несовершеннолетних. Об этом сказано на сайте ведомства.

Таким образом, каждый желающий сможет обратиться к экспертам Роспотребнадзора и задать вопросы о приобретении детских товаров, обуви, игрушек и одежды. Также можно будет узнать о том, как выбрать лагерь для ребенка, на что обратить внимание при покупке путевки и какие санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдать организации детского отдыха. Горячую линию в ведомстве решили запустить в преддверии Всемирного дня защиты детей и старта летней оздоровительной кампании.

Интересно, что работа горячей линии продлится в течение всего лета. Телефоны и адреса консультационных центров можно узнать на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ

В летнюю оздоровительную кампанию 2018 года планируется отдых и оздоровление более 5 млн детей более чем в 43 тысячах организациях отдыха и оздоровления,

— отметили в пресс-службе ведомства.

Там также напомнили, что Роспотребнадзор контролирует состояние детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей. Так, сотрудники ведомства следят, чтобы в лагерях и санаториях своевременно проводился ремонт, контролировалось функционирование систем водоснабжения, отопления, улучшалась материально-техническая база пищеблоков, жилых помещений и медицинских пунктов. Также Роспотребнадзор проверяет гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц учреждений отдыха и оздоровления.

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