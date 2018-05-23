Роспотребнадзор призвал родителей не привозить детям в лагерь пирожные с кремом и лимонад

В преддверии старта летней оздоровительной кампании специалисты Роспотребнадзора напомнили правила, как собрать ребенка в лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Так как в лагере ребенку предстоит жить с другими ребятами, стоит заранее напомнить ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что использовать духи и средство от насекомых стоит умеренно. «В закрытом помещении их запах может быть невыносим. Перебарщивать с парфюмерно-косметическими средствами не стоит и потому, что их высокая концентрация может спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых детей», — подчеркнули в пресс-слжубе.

Там также напомнили ряд правил родителям, которые, навещая ребенка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. «Эксперты Роспотребнадзора советуют не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления», — подчеркнули в ведомстве.

Там рекомендовали привозить с собой небольшое количество продуктов, чтобы ребенок мог съесть их за один раз. При этом все они должны быть свежими — нужно обязательно обращать внимание на срок реализации продукта, указанный на упаковке, а также условия хранения — важно обеспечить правильный температурный режим.