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Роспотребнадзор призвал родителей не привозить детям в лагерь пирожные с кремом и лимонад
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Роспотребнадзор призвал родителей не привозить детям в лагерь пирожные с кремом и лимонад 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В преддверии старта летней оздоровительной кампании специалисты Роспотребнадзора напомнили правила, как собрать ребенка в лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Так как в лагере ребенку предстоит жить с другими ребятами, стоит заранее напомнить ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что использовать духи и средство от насекомых стоит умеренно. «В закрытом помещении их запах может быть невыносим. Перебарщивать с парфюмерно-косметическими средствами не стоит и потому, что их высокая концентрация может спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых детей», — подчеркнули в пресс-слжубе.
Там также напомнили ряд правил родителям, которые, навещая ребенка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. «Эксперты Роспотребнадзора советуют не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления», — подчеркнули в ведомстве.
Там рекомендовали привозить с собой небольшое количество продуктов, чтобы ребенок мог съесть их за один раз. При этом все они должны быть свежими — нужно обязательно обращать внимание на срок реализации продукта, указанный на упаковке, а также условия хранения — важно обеспечить правильный температурный режим.
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