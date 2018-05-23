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Роспотребнадзор дал советы, как подготовить детей к отдыху в лагере
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Роспотребнадзор дал советы, как подготовить детей к отдыху в лагере 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Перед началом лета Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по сбору детей в лагерь, среди которых — совет напомнить ребенку о базовых правилах совместного проживания.
"Так как в лагере ребенку предстоит жить с другими ребятами, стоит заранее напомнить ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Кроме того, рекомендуется напомнить ребенку о том, что «стоит умеренно использовать духи и даже средство от насекомых — в закрытом помещении их запах может быть невыносим», а также не перебарщивать с парфюмерно-косметическими средствами, потому что их высокая концентрация может вызвать аллергию.
В ведомстве также советуют при посещении ребенка не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления. Лучше отдать предпочтение тому, что ребенок может съесть за один раз, и следить за свежестью привезенных продуктов.
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